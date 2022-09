Necedad del Ejecutivo no asumir que México está colapsado por la inseguridad: Víctor Manríquez

Apuntó que el Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, persiste en la narrativa de una ficción que sólo existe en la mente del presidente y de sus feligreses.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-01-SEPT-2022/ El presidente Andrés Manuel López Obrados mantiene su necedad de no asumir que México se encuentra colapsado por la inseguridad y que su Guardia Nacional se encuentra totalmente rebasada, recalcó el diputado Víctor Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



Apuntó que el Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, persiste en la narrativa de una ficción que sólo existe en la mente del presidente y de sus feligreses.

“El salir y declarar que se está reduciendo la incidencia delictiva es una falta de respeto para las miles de víctimas que se acumular día a día en el país, para todas y todos aquellos que salen de sus casas con temor a no represar”.



Víctor Manríquez apuntó que Andrés Manuel López Obrador se vanagloria al decir que se ha reducido el número de homicidios dolosos en lo federal, pero omite decir que esto se debe a que ha delegado su responsabilidad a las entidades federativas.

“Lo que tampoco dice el señor presidente, es que parece haber menos muertos, porque a las y los mexicanos los están desapareciendo, y sus cuerpos permanecen sin ser localizados para sumarse a las listas de los asesinados.

Consideró una afrenta para la inteligencia, el querer sostener a costa de lo que sea la ilusión de una Cuarta Transformación que no ha sido real, que no ha transformado la realidad nacional y las dificultades que todos los días enfrentan las y los mexicanos.

“¿Por qué el señor presidente no habla de la cantidad de mujeres víctimas de feminicidio?, ¿por qué no habla de la lacerante violencia que padecen niñas, niños, grupos de la diversidad sexual, jóvenes y un largo etcétera?, ¿por qué no habla de la manera en que sus megaproyectos han comprometido las finanzas públicas del país?”.