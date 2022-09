Se acabaron las imposiciones en el PRI: Memo Valencia

Presenta dirigente Informe preliminar de la Jornada de Registro de aspirantes para la presidencia y secretaría general en 46 Comités Municipales.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-03-SEPT-2022/ “La jornada de registro de fórmulas de quienes aspiran a ocupar los cargos de presidencia y secretaria general de 46 Comités Municipales en el estado fue pulcra, con civilidad política, con armonía y, sobre todo, sin imposiciones”, expuso el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



El líder estatal, quien de manera permanente ha sostenido reuniones de trabajo con los secretarios de Organización, Luis Arturo Gamboa Mendoza; de Operación Política, Osvaldo Fernández Orozco; el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Isrrael Abraham López Calderón; y el coordinador de Enlaces Distritales, llamados Constructores de la Victoria, Jesús Luna Morales; el secretario Técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista; y la titular de la secretaría particular, Carina Pérez-Negrón Huerta; destacó que no hubo candados de ningún tipo y la Convocatoria fue abierta, transparente y publicada en tiempo y forma; sin embargo, para poder construir, se debe hacer un diagnóstico real y no mentirle a las y los michoacanos.

Asimismo, lamentó que hay personas que se quedaron acostumbrados a imponer a los dirigentes de los Comités Municipales.

“Esos tiempos ya se acabaron. En esta dirigencia soplan vientos de cambio y lo que hay es apertura de participación para quienes les guste trabajar”, dijo.

En ese sentido, detalló que, de los 46 municipios donde se emitió Convocatoria, se trabajó en 14 distritos locales de 24 que hay, logrando el inicio de la renovación en siete cabeceras distritales locales de un total de 20 que tenemos en el estado: La Piedad, Puruándiro, Maravatío, Tarímbaro, Zacapu, Uruapan y Apatzingán.

De igual manera, de los 18 municipios donde gobierna el PRI, se inició el proceso de renovación en 14 municipios: Numarán, Puruándiro, Contepec, Irimbo, Tangamandapio, Villamar, Ocampo, Tarímbaro, Nocupétaro, Madero, San Lucas, Tzitzio, Huiramba y Copándaro.

Valencia Reyes destacó que hay cuatro casos donde se habrá de declarar desierta la convocatoria por falta de Registro: Huaniqueo, Jiménez, Panindícuaro y Chilchota; y que en Maravatío se reportaron varios registros como aspirantes, por lo que la Comisión Estatal de Procesos Internos habrá de revisar y dictaminar conforme lo marca la Convocatoria.

“Implementaremos una atención especial a estos municipios para construir a nuestra militancia y para reconstruir las bases de un partido diferente”, indicó.

Finalmente, comentó que el lunes la Comisión Estatal de Procesos Internos emitirá los dictámenes correspondientes.