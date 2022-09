El PAN no está de acuerdo en ampliar el plazo de militares en la Guardia Nacional: Marko Cortés

• Pedimos a todos los partidos que conforman la coalición legislativa Va por México, que cumplan su palabra y no permitamos que se siga militarizando nuestro país.

Cholula, Puebla, a 4 de septiembre de 2022. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que Acción Nacional no está de acuerdo en ampliar de 5 a 9 años el periodo en que la Guardia Nacional (GN) pueda ser operada por militares, como lo propuso una diputada del PRI, porque implica modificar la Constitución.

“Lo digo con absoluta claridad, Acción Nacional no está de acuerdo en esa modificación porque lo que hace es seguir militarizando el país y no lo vamos a permitir. Por eso, los dirigentes nacionales, los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, firmamos una moratoria constitucional, la moratoria constitucional es para dejar intacta nuestra ley suprema”, detalló.

En conferencia de prensa, acompañado por los liderazgos del partido en Puebla, pidió a todos los partidos que conforman la coalición legislativa Va por México, que cumplan su palabra y no se modifique la Constitución y no permitamos que se sigua militarizando nuestro país.

Cortés Mendoza explicó que en estos momentos vamos en contrasentido con el mandato constitucional de que los militares participen por 5 años en la Guardia Nacional. Dicho mandato establecía que el mando de la GN debía ser civil y pusieron un militar y que se debía formar una policía civil y lo que se están haciendo es formar una policía militar.

“Y si vamos contrasentido, no tiene razón el que se quiera ampliar el plazo. Por esa razón es que Acción Nacional, cumpliendo con el compromiso de cara a la sociedad de una moratoria constitucional, decimos no, y esperamos que todos los partidos que forman parte de la coalición Va por México se mantengan en ese compromiso de no modificar la Constitución y de no permitir que siga la militarización de nuestro país”, remató.

Ante la presidenta del Comité Directivo Estatal, Augusta Díaz de Rivera, el alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera, presidentes municipales y diputados locales y federales, el líder nacional del PAN reconoció la unidad de los liderazgos del partido en la entidad, porque, ante la ausencia del gobierno estatal y nacional, Acción Nacional tiene la gran oportunidad de ganar la gubernatura, distritos locales y federales y el Senado.

“Iremos a un proceso electoral en el 2024 primero unidos nosotros y después buscar una gran coalición con la sociedad y con todos aquellos partidos políticos que quieran coaligarse, que quieran construir, poniendo por delante el bien superior del país, el bien superior del estado y sus municipios”, destacó.

Más tarde, Cortés Mendoza encabezó una reunión con todos los líderes del partido en el estado de Puebla.