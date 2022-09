ICC New Logo reveal at the International Chamber of Commerce HQ in Paris, France on June 15, 2022.

Hace ICC México atento llamado al Estado Mexicano para volver al camino de sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático Twitter Facebook Más Con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, COP27, a realizarse en noviembre de 2022 en Sharm El Sheikh, Egipto, advierte que México camina en una dirección opuesta al resto del mundo al incumplir con sus compromisos INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ DOM-04-SEPT-2011/ La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril pasado, tendrá un efecto grave y directo en la contribución que México está obligado a hacer, en la lucha internacional contra el cambio climático, motivo por el cual la International Chamber of Commerce México (ICC México), realiza una vez más, un atento llamado al Estado Mexicano para retomar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, y con ello, garantizar un medio ambiente sano a su población. La aplicación de dicha reforma por parte de las autoridades gubernamentales especializadas del sector energético, propicia que México camine en una dirección opuesta al resto del mundo al incumplir con sus compromisos derivados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), incumplimiento que tendrá un efecto grave y directo, en la contribución que nuestro país está obligado a hacer, en la lucha internacional contra el cambio climático. En su posicionamiento “Sobre la preocupante situación de las obligaciones internacionales de México, en materia de cambio climático, de cara a la próxima COP27 (Egipto, noviembre de 2022)”, la International Chamber of Commerce México (ICC México) expresa que la aplicación de la Reforma a la LIE no afecta únicamente a los participantes del sector energético derivado de las modificaciones al orden de despacho de las centrales eléctricas, conforme a las fuentes de su generación, reduciendo la participación de las plantas de generación de fuentes renovables. Por el contrario, dicha reforma también incide en cada uno de los habitantes del país, toda vez que se afectan los derechos que como ciudadanos se tienen a i) disfrutar de un medio ambiente sano; ii) disfrutar de los beneficios de la libre competencia, iii) los beneficios que como consumidores tenemos a esperar precios accesibles y mejores servicios, y iv) como contribuyentes al gasto público, a esperar que se ejerza de conformidad con los principios establecidos en el artículo 134 Constitucional, para que el aparato estatal se desarrolle ordenadamente y nos mantenga en el goce de nuestros derechos. La ICC México recuerda que la Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló en 2020, que son requisitos indispensables para que las energías renovables se consoliden como principal fuente de generación eléctrica mundial en el año 2025, los contratos a largo plazo, el acceso prioritario a la red y la instalación continua de nuevas centrales eléctricas cuya fuente sea renovable. Es decir, precisamente aquellas acciones que se están combatiendo con la Reforma a la LIE. Agrega que los cambios incluidos en la LIE, implican ir en la dirección contraria a la que va el resto del mundo, creando desincentivos a generadores de energía limpia y renovable a favor de plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mismas que presentan mayores costos y usan tecnologías convencionales, indudablemente contaminantes. De igual forma, se incumple con obligaciones como (i) prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático; (ii) mitigar los efectos adversos de éste; y que (iii) las partes tienen derecho al desarrollo sostenible, con una correlativa obligación que es promoverlo con políticas y medidas, mientras que, por el contrario, coarta la operatividad, en cuanto a la generación y comercialización de energías limpias, favoreciendo así, la producción de energía, a través de fuentes tradicionales contaminantes. Por lo que la ICC México destaca que la Reforma a la LIE -validada por la SCJN- y su aplicación por parte de las autoridades gubernamentales especializadas del sector energético, implican una violación a los compromisos internacionales de México, en cuanto a la lucha contra el cambio climático, toda vez que se eliminan incentivos para la generación de energías renovables. Que la Reforma a la LIE y su implementación crea, por tanto, un incentivo perverso hacia la generación eléctrica contaminante, contradiciendo directamente los esfuerzos internacionales y, al hacerlo, daña la posibilidad de contribuir a un ambiente sano para el presente y para el futuro. Y, por lo expuesto, de cara a la COP27, ICC México, consecuente con los objetivos de sustentabilidad y lucha contra el cambio climático a nivel global de la International Chamber of Commerce (ICC), hace una vez más, un atento llamado al Estado Mexicano, para retomar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, y con ello, garantizar un medio ambiente sano a su población.