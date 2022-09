Histórica renovación de la dirigencia municipal del PRD en Paracho

Feliciano Huendo Vázquez, tomó protesta como Presidente del PRD municipal y Juan Gabriel Valentín, Secretario general

Aquí somos un partido muy noble, sabemos vencer adversidades y nada nos detiene: Octavio Ocampo

Los nuevos nombramientos fortalecen a esta región de la Meseta Purépecha: Martha Lilia Cortés



INFOMANIA/ PARACHO, MICH./ DOM-04-SEPT-2022/ Histórica renovación en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Paracho, después de diez años que no había cambios, hoy tomaron protesta Feliciano Huendo Vázquez como Presidente de la Dirección Municipal Ejecutiva (DME) y Juan Gabriel Valentín Soto, como Secretario General, quienes llegaron con un gran respaldo de la militancia, y después de un trabajo de diálogo y consenso.

Durante una gira de trabajo por la Meseta Purépecha, Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, tomó protesta a quienes a partir de hoy integran esta Dirección Municipal Ejecutiva (DME), en las diferentes carteras partidistas y que tendrán la tarea de organizar al partido rumbo al proceso electoral del 2024.



Octavio Ocampo, – quien estuvo acompañado del Secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas y la Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD y delegada Distrital en Paracho-Zacapu, Martha Lilia Cortés Rangel-, agradeció el trabajo realizado por los anteriores dirigentes del PRD en este municipio y refrendó el acompañamiento a la nueva dirigencia.

“El PRD es un partido muy noble, que nos ha dado grandes oportunidades, es un partido que desde su origen ha sabido vencer adversidades y por eso mismo nada nos detiene; hay que seguir adelante, reorganicémonos, tengamos mucho ánimo y enfrentemos el 2024”, expresó Octavio Ocampo.



El líder estatal del PRD, destacó que ya se han conformado dirigencias municipales en Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Charapan, Quiroga y ahora Paracho, lo que fortalece esta región qué será, junto con Tingambato el Distrito indígena.

El siguiente paso es la conformación de los comités de las Bases del Sol, “le estamos apostando a la reorganización, a la unidad, al diálogo”, apuntó.



Tomaron protesta en la Dirección Municipal Ejecutiva (DME) del PRD en Paracho: Feliciano Huendo Vázquez como Presidente; Juan Gabriel Valentín Soto, Secretario General; José Pérez Pascual, secretario de Asuntos Electorales; Claudia Agustín Quetzecua, secretaria de Gobiernos y Políticas Públicas.

Asimismo: Yvonne Linares Cervantes, secretaria de Igualdad de Géneros; Pablo Querea Toral, representante ante el IEM; Cuauhtémoc Barajas Rodriguez, Enlace de Comunicación Politica y Jesus Alberto López Virgen, Enlace de los Jóvenes.



La Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD y delegada Distrital en Paracho-Zacapu, Martha Lilia Cortés Rangel, habló de la importancia de mantener el diálogo, la apertura, el consenso, y seguir trabajando en unidad.

“Nos da mucho gusto saber qué hay voluntad y compromiso por nuestro partido, estas nuevas dirigencias y este trabajo de reorganización viene a fortalecer todo este distrito, vamos a echarle muchas ganas para recuperar espacios en el 2024, cuentan con todo nuestro apoyo”, dijo Martha Lilia Cortés.



Las y los integrantes de la Dirección Municipal Ejecutiva (DME) de Paracho, que serán encabezados por su Presidente, Feliciano Huendo, se comprometieron a impulsar este partido para convertirlo en una opción real para la gente en el 2024.

Durante esta asamblea se contó con la pesencia del ex diputado local, federal y ex presidente Municipal, José Luis Esquivel Zalpa, el secretario de la Mesa Directiva del Consejo del PRD, Marco Aurelio Nava; militancia, dirigentes municipales del PRD de esta región, liderazgos, fundadores y demás invitados especiales.



De igual forma, el ex candidato a la Presidencia Municipal de Paracho por el Partido Acción Nacional (PAN), Baldemar Barajas Vicente, se sumó a las filas del PRD.