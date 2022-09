La militarización del país no es el camino para recuperar la seguridad pública: PRD

Reprueba PRD incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA

El Ejército, es una institución que merece todo el respeto, sin embargo, su función es otra

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-04-SEPT-2022/ La militarización del país no es la vía, ni el camino para recuperar la seguridad pública en el país, señalaron integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Reprobaron que la mayoría de los diputados federales de los partidos políticos afines al gobierno de la República hayan aprobado la iniciativa para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), porque esto, representa dar un paso a la militarización del país.

Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, expresó que: “El Ejército es una institución que merece todo nuestro respeto, sin embargo, sus funciones son otras, la seguridad pública del país debe estar en mandos civiles”.

El dirigente estatal del PRD, consideró que la militarización del país representa un riesgo, y en México ya se tienen experiencias cruentas como en la época de la Revolución Mexicana, cuando el Ejército se encargaba de la seguridad, por eso, -dijo-, “no podemos retroceder, es un error regresar al pasado”.

El PRD no es ni será un obstáculo para lograr la pacificación del país, sin embargo, es necesario replantear la estrategia de seguridad, porque esa de “abrazos no balazos” no ha generado resultados.

Es importante mencionar que el Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, fijó postura en contra de esta iniciativa para que la Guardia Nacional se incorpore a la SEDENA.

Algunas de las funciones del Ejército son: Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; respaldar las decisiones soberanas de México dentro de un marco estratégico de Seguridad Nacional; Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

La Guardia Nacional se encarga de la seguridad pública y seguridad ciudadana; debe colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios, entre otras.