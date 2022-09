Continúan la búsqueda de autonomía en Michoacán

La comunidad p’urhépecha de Sicuicho presenta solicitud para autonomía



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-06-SEPT-2022/ El día de hoy, la comunidad p’urhépecha de Sicuicho del Municipio de los Reyes, a través de sus autoridades tradicionales, presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) la solicitud de consulta vinculatoria para que su comunidad decida si desean ser autónomos, con lo que inician su camino de libre autodeterminación, acompañados por el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua del Consejo Supremo Indígena de Michoacan #CSIM.

Esto forma parte de la primera acción del CSIM de lo que denomina “Estrategia y Táctica para la Defensa de la Autodeterminación, la Autonomía y el Autogobierno” después de las resoluciones de la Suprema Corta de Justicia de la Nación (SCJN) de las Controversias Constitucionales de los Ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen con lo que reanudan los ejercicios administrativos y jurídicos para obtener el autogobierno en Michoacán, toda vez que explican que las resoluciones de la SCJN, únicamente tienen efectos entre las partes que la presentaron y no es retroactiva, es decir, sostienen que continúa vigente en 111 municipios y no afecta a las comunidades que ya son autónomas.



Finalmente, exigen a la SCJN que resuelva las próximas Controversias Constitucionales sobre autogobierno en Michoacán, conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, argumentan que el reconocimiento de un derecho, no debe ser en detrimento de otro y piden respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas.



A continuación el comunicado completo:

¡LAS LUCHAS POR LA AUTONOMÍA SIGUEN!

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN

AL ESTADO MEXICANO

Morelia, Michoacán a 6 de septiembre del 2022

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General Autoridades Indígenas de 65 comunidades originarias, por medio del presente, declaramos conjuntamente lo siguiente:

Como parte integral y primera acción de la Estrategia y Táctica para la Defensa de la Autodeterminación, la Autonomía y el Autogobierno, el día de hoy, la comunidad p’urhépecha de Sicuicho del Municipio de los Reyes, a través de sus autoridades tradicionales, presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) la solicitud de consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria para que su comunidad decida si desean ser autónomos y administrar el presupuesto de manera directa, con lo que inician su camino de libre autodeterminación, acompañados por el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua del CSIM.

Esta es también la primera solicitud de consulta después de las resoluciones de la Suprema Corta de Justicia de la Nación (SCJN) de las Controversias Constitucionales de los Ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen con lo que reanudamos los ejercicios administrativos y jurídicos para obtener el autogobierno en Michoacán, toda vez que las resoluciones previamente mencionadas, únicamente tiene efectos entre las partes que la presentaron y no es retroactiva, es decir, continúa vigente en 111 municipios y no afecta a las comunidades que ya son autónomas.

Finalmente, exigimos a la #SCJN que resuelva las próximas Controversias Constitucionales en la materia, conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. ¡El reconocimiento de un derecho, no debe ser en detrimento de otro! ¡Respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas!

¡RESPALDO TOTAL A LA LUCHAS POR LA AUTONOMÍA Y DEFENSA DEL TERRITORIO!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM