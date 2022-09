El Movimiento Nacional Transportista vigilará e insistirá que en México las plataformas no hagan las leyes

El presidente del Movimiento Nacional Transportista, Ignacio Rodríguez Mejía acudió en representación de los mexicanos a la manifestación realizada el pasado jueves 8 en Bruselas



INFOMANIA/ Bruselas, Bélgica/ DOM-11-SEPT-2022/ Es una lástima que en México aún no hayamos podido encontrar documentos como los “Uber Files”, porque estamos seguros que de la misma forma como lo hicieron en Europa, también entraron en el mercado mexicano, como lo hemos venido denunciando desde 2014, expresó Ignacio Rodríguez Mejía, presidente del Movimiento Nacional Transportista (antes Taxista) tras su participación en la manifestación realizada este jueves 8 de septiembre frente a las sedes de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión.

La principal demanda de la gran manifestación europea a la cual se unieron taxistas de diferentes países como los Estados Unidos, es que “No dejen a Uber hacer las leyes”, como intentaron realizarlas en México, cuando han promovido pasar leyes aprobando a las plataformas como Uber, Cabify, Didi y otras, con artimañas como “servicio de transporte privado con chofer”, cuando en realidad es un servicio de transporte público, porque se oferta de manera universal a todas las personas, expresó el dirigente de los transportistas mexicanos.



Los “Uber Files” o los “papeles de Uber” en español, son producto de una investigación periodística del diario The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dado a conocer el pasado 10 de julio, donde se reveló cómo fue la estrategia de dicha empresa para integrarse en los mercados europeos, violentando las leyes, además de mecanismos de presión a las autoridades que les permitieron eludir sanciones.

“No lo podíamos asegurar en México porque no teníamos la certeza de un documento, aunque siempre dijimos que había no sólo un tufo de corrupción con las autoridades, sino que, de la mano con los mismos actores del gobierno de la Ciudad de México y en varios estados, se generó, como también en Europa de acuerdo con la investigación del diario de The Guardian, una gran campaña de desinformación hacia nuestros usuarios y el público en general”, expresó Rodríguez Mejía.



Rodríguez Mejía aseguró que gracias a la disposición de los funcionarios del actual gobierno federal y legisladores estas plataformas no han podido pasar las reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, “pero nos vamos a mantener a la expectativa porque, como se dijo en Bruselas, “No debemos dejar que el poderío económico de Uber y las demás plataformas como Cabify y Didi, sean quienes realicen las leyes”.

Este viernes en Bruselas más de 700 taxistas de diferentes países de la Unión Europea y otros fuera de ella como los de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y México, pidieron poner un alto a Uber, porque, denunciaron, las autoridades de los diferentes países le hacen más caso al poder económico de la plataforma que a la legalidad y el derecho de los trabajadores del taxi.



Quedó claro en la investigación periodística que unió por primera vez a los taxistas de los 28 miembros de la Unión Europea y a los de Suiza, Estados Unidos y México, que al menos quedó al descubierto como las altas esferas de la Unión Europea se plegaron a los intereses de multinacionales que no tributan en los países donde operan, que no tienen obligaciones legales y que desde luego no garantizan la seguridad de los usuarios.