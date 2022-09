Reconoce PRD esfuerzo, compromiso y liderazgo de las mujeres en DIMMAC

Fue el ex gobernador Silvano Aureoles, quien nos abrió las puertas para empezar a construir sueños: Martha Lilia Cortés

¡Sigamos Adelante!, porque ahora que yo sea el Presidente de México vamos a regresar todos los programas para mujeres: Aureoles

En 20 años DIMMAC ha impulsado el desarrollo económico, político y social de las mujeres michoacanas



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-11-SEPT-2022/ Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconocieron el esfuerzo, compromiso y liderazgo de la asociación civil Desarrollo Integral de la Mujer Michoacana (DIMMAC), que preside nuestra compañera Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos.



Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, así como los demás integrantes de la DEE, asistieron como invitados especiales a la celebración por el 20 Aniversario de la fundación DIMMAC, en donde fungió como orador principal el fundador, Consejero Nacional del PRD y ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.



Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD y Presidenta de DIMMAC, hizo una remembranza de cómo surgió esta asociación hace 20 años y que ha sumado a más de 20 mil mujeres en todo el estado, del campo, de la ciudad, profesionistas, indígenas, agricultoras, jornaleras, emprendedoras, madres solteras y de la diversidad sexual.



Agradeció a todas y todos quienes han hecho posible a DIMMAC, pero de manera especial, -dijo-, “agradezco a quien nos abrió sus puertas cuando todos nos las cerraron, gracias por ayudar a construir cientos de historias y sueños de mujeres que lograron escapar de la marginación, del olvido y la violencia, al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, quien nunca ns ha dejado solas y que nos acompañaba hacer las gestiones”.



La lideresa de las mujeres, enfatizó que hoy ante un gobierno federal indolente nos toca una vez más ser fuertes, resistir y presionar para darle a entender a las autoridades que las mujeres son las que deben estar al frente de la vida pública.



“DIMMAC nació de la adversidad, nació de la lucha por nuestros derechos y en 20 años nunca hemos dado un solo paso atrás en nuestra batalla y no lo vamos hacer ahora, tenemos el talento la fuerza y la determinación para construir la sociedad en la que nos merecemos vivir”, afirmó Cortés Rangel.



El Consejero nacional y fundador del PRD, ex gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, dijo que es necesario mantener la presencia de las mujeres en vida política, social y económica del país.

Aureoles hizo un reconocimiento a la trayectoria de DIMMAC y su perseverancia porque aún cuando el gobierno federal ha desatendido a este sector y ha desaparecido programas importantes, las mujeres de DIMMAC, siguen vigentes.



“Desaparecieron Promete, Fappa, Promusag, 3X1, y otros programas, han ido acabando con todo, están acabando con el país, aún en esta situación tan adversa, a pesar de todo, de 4 años de abandono total y nula atención a las mujeres .. aquí está DIMMAC “, arengó.

Ante cientos de mujeres provenientes de diversos municipios, Aureoles sentenció: “ Pero eso se va acabar pronto, ya casi se acaba la pesadilla, Sigamos adelante, porque ahora que yo sea el presidente de México vamos a regresar todos los programas a las mujeres”



Las exhortó a acompañarlo en este esfuerzo para rescatar la Nación y cambiar el rumbo que lleva el país, “voy a ser el próximo presidente de la República, les va a doler mucho tener que entregarme la banda presidencial”.

De igual forma, Humberto González Villagómez, presidente municipal de Huandacareo y coordinador de las alcaldesas y alcaldes del PRD, se comprometió a seguir trabajando al lado de las mujeres.



Nuria Gabriela Hernández Abarca Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Imujeris) y la Diputada local Adriana Hernández Iñíguez presidenta de la Mesa Directiva, expresaron su reconocimiento a la Ingeniera Martha Lilia Cortés por su esfuerzo al frente de DIMMAC, y ser ejemplo de que las mujeres unidas y organizadas siempre dan resultados.

*DIMMAC, 20 años construyendo sueños*

El Coordinador operativo de DIMMAC, Ramón Juárez, mencionó que en 2002 se fundó esta asociación, y desde entonces hemos promovido incansablemente el desarrollo económico, político y social de las mujeres michoacanas, y siempre hemos contado con el apoyo del Ingeniero. Silvano Aureoles Conejo.



Al rendir un informe , desglosó que en FAPPA, Promete y Promusag se gestionaron 588 proyectos productivos del estado de Michoacán por un de monto de 158 millones de pesos en apoyo de mujeres de 70 municipios.

Además de otros apoyos como tractores, corrales para ganado, infraestructura hidráulica, aves de traspatio, hembras bovinas, rollos de alambre, láminas ecológicas, colchonetas, gestiones para vivienda, microcréditos y más.



Asistieron a este acto del 20 aniversario DIMMAC, diputadas federales, locales, presidentes municipales, regidoras, regidores, invitadas especiales, así como las mujeres integrantes de esta asociación, quienes además de participar en este evento también montaron una exposición de las artesanías, productos y artículos que elaboran. En este evento también entregaron reconocimientos a las fundadoras.