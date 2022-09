SACRILEGIO POLÍTICO: El padre Nacho debe exorcizar su parroquia

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-11-SEPT-2022/ Aciagos días viven las campañas evangelizadoras en nuestra bienamada parroquia aguacatera en las que pulula la mentira, la simulación y la autocomplacencia.



Como en la Iglesia Azul, donde el clérigo Toño Beber impulsó una planilla de unidad sin tomar en serio la opinión de la ex abadesa uruapense, Sor María Doddoli. Obviamente hubo consecuencias y en menos que Pedro negara tres veces a Jesús, armó su propio equipo y aunque van a contracorriente hacen que la contienda interna reanime a la Parroquia Azul Nacional (PAN).



En nuestra Alma Mater, es decir la Iglesia PRIstiana, se consumó el ungimiento y la bendición del Pepe, cuya trayectoria no le alcanza para hacer catequesis a ras de piso, mucho menos para ser un opositor que dé la cara día con día para responder a la sarta de diatribas que se lanzan desde el púlpito virreinal mañanero.



Varios expresidentes del partido acudieron a este siervo de Dios para confesarse y externar su preocupación por esta designación inesperada hecha por otro ex candidato verde como Memo Venezia que ganó votos gracias a la exhibición de sus operativos contra las ratas y ratoncillos.



Mientras que la Iglesia Protestante, mejor conocida por su culto al Sol Azteca, organizó tremenda eucaristía en Valladolid para ungir al ex obispo Silvano Aureolas que lanzó su movimiento “Sigamos Avanzando” cuyas siglas coinciden con nombre y apelativo de quien quiere construir un proyecto que excomulgue a la Secta Morenita en el 2024.



No están ustedes para saberlo pero yo sí para contárselos: El pasado fin de semana en sede cardenalicia metropolitana se efectuó un singular encuentro en Los Azulejos.



Mientras desayunábamos con el Cardenal Gasponte y el ex arzobispo primate de México, monseñor Norberto R., en una mesa contigua, arribó a la mesa el cáimebien Frenández de la Roña para “palomear” los distritos federales que peleará férreamente la Parroquia del Trabajo (PT).



Alberto Canalla dijo -lo de Michoacán, lo ve Reginaldo y mientras define el INE la redistritación, allá por diciembre, vamos firmes con la muchacha aquella. Por los gestos, la delineación de una silueta femenina en el aire, las sonrisas pícaras y el guiño de los ojos entendemos que pudiera ser Magdalena Aztaroth, la vicaria del padre Nacho.



Halaron de otros temas, entre ellos del reparto de óbolos, canonjías y limosnas que recibieron del nuncio Tópez Hablador para financiar los pasados informes de canónigos petistas, no escuché bien los montos porque en ese momento nos trajeron unos deliciosos bisquets de Obregón que degustamos debidamente chopeados en un aromático chocolate poblano, cortesía del obispo pipope.



Es menester, como pastor de almas, que les explique lo acontecido el uno de septiembre, fecha en que fuimos requeridos varios líderes espirituales, anglicanos, budistas, pentecostales, bautistas y adventistas así como liberales para hacer una consulta ipso facto.



Simple y llanamente nos espetaron “¿A quién ponemos de interino?” cada uno respondimos de manera individual y prácticamente al oído del interlocutor.



El susodicho, digamos que era un arcángel, porque fue enviado de las alturas, porque los jerarcas se preocupan de la falta de gobernanza en la parroquia aguacatera, porque no hay apoyo real para el proyecto de mejorar el bienestar de los aguacateros, tarea que debe justifica el párroco Nachito.



Luego del retiro del Arcángel, varios pastores nos quedamos a deliberar y podemos reducir la lista de mencionados para el interinato a Carlo Manzini, Jesús Garibaldi y Marco Troje.



En otro nivel, digamos que segunda división: Poncho Amarres, Rafa Ortiz y Casiveo Ortiz y Paco Cedillo.



Esta compulsa se efectúa con poderes civiles, militares, políticos y fácticos (como el religioso, académico, económico y otros)



Espero en Dios que solo sea un ejercicio de rutina y no un sondeo real porque hayan detectado algo serio y quieran evitar otro michoacanazo.



En doce días, luego de la comida del equinoccio de otoño, sabremos el resultado de esta auscultación. Mientras tanto os envío el ósculo de paz con el deseo ferviente que el señor os coja confesados.