En riesgo escolares por inoperancia de Cocotra y falta de voluntad de Antonio Godoy

Transporte escolar, circula fuera de regla

En la COCOTRA argumentan falta de personal operativo

CRT exige que los escolares se transporten en servicio confiable

Piden comprensión de padres de familia y sociedad en general



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-13-SEPT-2022/ Los estudiantes que utilizan el “Transporte Escolar”, se encuentran en permanente riesgo porque estás unidades se encuentran fuera de regla y condiciones de seguridad por lo que este día, transportistas agremiados en la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), bloquearon la circulación en las laterales de la Calzada Juárez en demanda de que la COCOTRA que preside Antonio Godoy González Vélez, asuma su papel y tome cartas en el asunto.

Así lo dieron a conocer los coordinadores de la CRT, que lidera José Trinidad Martínez Pasalagua y pidieron disculpas públicas a los padres de familia y sociedad en general por este bloqueó que provocan las autoridades del transporte en la entidad y el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla al hacer oídos sordos ante la problemática del transporte que en este caso, pone en riesgo a los escolares que utilizan el servicio en mención.



Especificaron, que ante la inoperancia de las autoridades del transporte en la aplicación de la norma correspondiente, “los transportistas establecidos nos vemos obligados a salir a la calle a protestar en defensa de la seguridad de nuestros escolares, la aplicación de la ley, del estado de derecho y de la fuente de trabajo para el sustento de nuestras familias”.

Y añadieron en el mismo sentido que, desde el inicio de la actual administración, “los transportistas establecidos hemos sostenido reuniones con el titular de la COCOTRA y en algunos casos con el gobernador, planteando en todo momento el cumplimiento a la Ley sin distingos para nadie, pero desafortunadamente la respuesta ha sido la total inoperancia por parte de la COCOTRA”, dijo.



Agregaron, que Antonio Godoy argumenta que en la dependencia que preside, falta personal operativo, y otros pretextos más que solo denotan falta de vocación de servicio y capacidad para que se dé cumplimiento a lo que establecen nuestras leyes y reglamentos y, en consecuencia, se impone la ilegalidad y el desorden en el que se encuentra actualmente este servicio y genera el detrimento del transporte público concesionado que se presta en estas y en otras zonas de la ciudad y del estado.

Manifestaron que en el caso de la Secundaria Técnica No. 3, así como la Secundaria Federal No. 2, hemos denunciando desde hace tiempo al titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA) la falta de respeto y cumplimiento al REGLAMENTO DE LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN sin que hasta la fecha, haya hecho nada para que se corrija el problema y dejen de poner en riesgo a los secundarianos.



Precisaron en este sentido que, en la sección I del artículo 27 en su inciso g), se establece que para el caso de los niveles escolares preescolar y primaria, el servicio se proporcionará con unidades cerradas con capacidad de 15 pasajeros y/o unidades de 29 pasajeros en adelante y, en el h) que para los niveles escolares de secundaria, preparatoria y profesional, el servicio se proporcionará con unidades de 29 pasajeros en adelante, aspectos que no se cumplen.

Finalmente reiteraron sus disculpas a los escolares, padres de familia y sociedad en general por los inconvenientes y solicitamos su comprensión y reflexión sobre este asunto del que esperamos, el resultado sea la aplicación de las reglas y en consecuencia, cuenten con un servicio de transporte seguro, eficiente y confiable dentro del marco legal que garantice la sana competencia.