Promoción del empleo debe ser eje del desarrollo social, no la dádiva: Víctor Manríquez

La pobreza y la desigualdad, especialmente las que padecen las mujeres, niñas, niños y personas jóvenes son problemas estructurales originados por la política social y económica, que no se resuelven de fondo con programas asistenciales



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-14-SEPT-2022/ La promoción del empleo debe ser eje del desarrollo social, del combate a la desigualdad y a la pobreza en México, no la dádiva a través de apoyos momentáneos que no garantizan futuro, recalcó el diputado Víctor Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador apuntó que la pobreza y la desigualdad, especialmente las que padecen las mujeres, niñas, niños y personas jóvenes son problemas estructurales originados por la política social y económica, que no se resuelven de fondo con programas asistenciales.



“Las autoridades por mandato constitucional y por una responsabilidad ética impostergable, deben asumir un papel protagónico en el combate a la pobreza, por medio de la reorientación de los recursos públicos y una profunda reestructuración de las políticas públicas, en particular la política económica y la política social”.

En ese sentido destacó la urgencia de que se instituya una estrategia congruente que ataque, por un lado, la desigualdad y la pobreza y, por el otro, fomente el crecimiento económico con igualdad.



“No cabe la menor duda que una acción sustantiva para contribuir a la igualdad debe ser el establecimiento del ingreso básico ciudadano como estrategia democrática de política social”.

Víctor Manríquez subrayó que en el caso del empleo, además de las inversiones sectoriales, es necesario crear fondos especiales de fomento que permitan la generación de nuevas micros y pequeñas empresas, así como diferentes formas de autoempleo, capacitación permanente para el trabajo y el seguro del desempleo.