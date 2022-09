Exigen la presencia de Bedolla, en Acachuén

+ Vino solamente en campaña, dicen los comuneros.

ACACHUÉN (Chilchota), Michoacán, 16 de septiembre de 2022.- A una semana del conflicto, en esta comunidad indígena, de la Cañada de los Once Pueblos, no hay avances; exigen la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ahora que se requiere, y no solamente en la campaña. Amenazan con activar acciones más drásticas.

El lunes, el representante de Bienes Comunales, Vidal Gallardo Ignacio, así como el presidente del Consejo de Vigilancia y otro comunero, fueron detenidos, esposados, golpeados y vejados, por elementos de la Guardia Civil, en complicidad con el Concejo Comunal de Carapan.

Ello, durante una faena, en terrenos de la comunidad de Acachuén, ante esto, los habitantes bloquearon la carretera y se apoderaron de varios vehículos pesados. En represalia, suspendieron el abasto de agua potable, en el manantial de Carapan. Ya una semana sin el vital líquido en los hogares y los planteles educativos.

Urge la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dijeron lo manifestantes, vino solamente en campaña y jamás ha regresado.

Existe total anarquía del gobierno del estado, no se ha establecido una mesa de diálogo. De seguir así, el fin de emana se tendrá que activar acciones más drásticas, como quema de vehículos, confirmo el jefe de tenencia, Juan Molina.

En el bloqueo carretero, participan familias enteras; mujeres y niños, que han soportado las inclemencias del tiempo, la lluvia, el sol, el frío, de noche y de día; allí, preparan los alimentos, para permanecer en el bloqueo de la carretera, en el tramo de Carapan a Zamora, en la Cañada de los Once Pueblos.