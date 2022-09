Invita GPPT a Construir acuerdos en beneficio de Michoacán

-El Grupo Parlamentario del PT en Michoacán hizo un llamado a la austeridad, la transparencia y la eficiencia legislativa y económica en el Congreso del Estado

Comunicado 561/Morelia Michoacán 16 de septiembre del 2022.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en Michoacán, hizo un llamado a dejar de lado las actitudes personales y darle el poder transformador al pueblo de Michoacán como representantes populares.

Asimismo llamó a la austeridad, la transparencia y la eficiencia legislativa y económica, que sea visto empañada por malas prácticas que terminan por lacerar la honorabilidad de las y los diputados, en voz de la Diputada Gabriela Cazares Blanco.

“La invitación atenta y fraterna es a que construyamos. Construyamos acuerdos, los necesarios, no los convenientes al interés particular, sino los que apuntalen sin duda el beneficio general y fortalezcan el Estado Constitucional de Derecho que necesitamos todas y todos. Construyamos consensos, los sensatos, no los lucrativos y privados, los que expulsen la discordia política a otros espacios, porque este es un espacio de construcción de pactos de civilidad.

De manera contundente los legisladores petistas aseguraron ser aliados para que los principios de la Cuarta Transformación penetren en Michoacán, con propuestas que profundicen y ataquen las necesidades de la gente, como respuesta a su confianza y voluntad.

“Desde el Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, el movimiento nacional de la Cuarta Transformación seguirá encontrando un aliado crítico pero también constructivo, decidido a profundizar los procesos de cambio que han comenzado y que se afianzan en la confianza y la voluntad populares”.

Por último Cázares Blanco como represente petista, llamó a los aliados de la 4T a ser honestos y a los opositores a dejar las disputas partidistas al interior, y velar por los intereses de las y los michoacanos, con igualdad e inclusión.

“A quienes pertenecemos al movimiento político y social de la Cuarta Transformación, el llamado es a refrendar en lo público y lo privado los principios de la honestidad y la austeridad; a quienes conforman las fuerzas políticas de oposición, es alentarles a continuar debatiendo y reconquistando sus principios fundantes como instituciones políticas que aportan desde su diversidad”.