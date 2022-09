Más de 22 mil unidades de sangre han sido captadas en la SSM, en lo que va del año

Comunicado SSM 943/Morelia, Michoacán, 18 de septiembre del 2022.- Donar sangre es un proceso seguro para los voluntarios, es así que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a formar parte de este proceso para salvar y mejorar la calidad de vida de muchas personas.

Este año, a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), se captaron 26 mil unidades de sangre total y se distribuyeron en los diferentes hospitales 48 mil 532 hemocomponentes ya procesados

Del total de unidades captadas 48 mil 532 hemocomponentes fueron distribuidos al interior del estado como abastecimiento a los servicios de transfusión; además con las campañas de donación voluntaria altruista, se lograron captar 406 donadores nuevos, todas estas acciones, en beneficio de 2 millones 109 mil personas.

Lo anterior, ha sido posible gracias a las campañas de concientización que lleva a cabo la SSM durante todo el año. Recordar que este procedimiento no implica ningún riesgo para la salud, la extracción se realiza con material 100 por ciento estéril, que se desecha tras la donación y el organismo recupera la sangre a los pocos días.

La atención se brinda de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas. Para programar citas, se debe llamar a partir de las 8:30 horas al teléfono 44 33 24 39 19, extensión 118.

Los voluntarios deberán presentarse con un mínimo de 4 horas de ayuno, ser mayores de 18 años y menores de 65 años, no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar ingiriendo antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno de los factores de riesgo. En caso de tener tatuajes o perforaciones debe haber pasado por lo menos un año para poder ser donador.